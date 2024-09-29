Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na katılan heyet, Ayder Yaylası'nda fidan dikti

Rize'de "Uluslararası Karadeniz Rize Ayder Forumu"na katılan heyet, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre Merkezi'nde dün gerçekleştirilen forum için kentte bulunan heyet, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nı gezdi.

Hatıra ormanına fidan dikimiyle devam eden programda konuşan Kaymakam Serkan Böyük, bu programa özel bir hatıra ormanı oluşturduklarını belirterek, "Yıllar sonra bu fidanlar büyüyecek ve dikenler için hatıra olarak katacak." dedi.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun ise Uluslararası Karadeniz Rize Ayder Forumu'nu önemsediklerini vurgulayarak, "Forumun isminin Ayder konulması da bizi mutlu etmiştir. Biz Ayder Yaylası'nı, zirvelerin yapıldığı bir Ayder zirvesine taşımış olacağız." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Hajiyev de yapılan bu forumun geleceğinin parlak olacağını kaydetti.

Fidan dikimi programına katılan Büşra Sarıtemur, forumun Karadeniz'in uluslararası alanda tanıtımı için önemine işaret ederek, "Program kapsamında bugün burada bir fidan dikimi gerçekleştirdik. Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimiz bu fidan gibi büyüsün ve bu zulüm son bulsun. Önemli olan onlar. Bence onlara odaklanmamız gerekiyor. Ayder gibi bir Gazze çok güzel olur." diye konuştu.