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        Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na katılan heyet, Ayder Yaylası'nda fidan dikti

        Rize'de "Uluslararası Karadeniz Rize Ayder Forumu"na katılan heyet, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 17:54 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:15
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        Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na katılan heyet, Ayder Yaylası'nda fidan dikti
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        Rize'de "Uluslararası Karadeniz Rize Ayder Forumu"na katılan heyet, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre Merkezi'nde dün gerçekleştirilen forum için kentte bulunan heyet, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nı gezdi.

        Hatıra ormanına fidan dikimiyle devam eden programda konuşan Kaymakam Serkan Böyük, bu programa özel bir hatıra ormanı oluşturduklarını belirterek, "Yıllar sonra bu fidanlar büyüyecek ve dikenler için hatıra olarak katacak." dedi.

        Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun ise Uluslararası Karadeniz Rize Ayder Forumu'nu önemsediklerini vurgulayarak, "Forumun isminin Ayder konulması da bizi mutlu etmiştir. Biz Ayder Yaylası'nı, zirvelerin yapıldığı bir Ayder zirvesine taşımış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Hajiyev de yapılan bu forumun geleceğinin parlak olacağını kaydetti.

        Fidan dikimi programına katılan Büşra Sarıtemur, forumun Karadeniz'in uluslararası alanda tanıtımı için önemine işaret ederek, "Program kapsamında bugün burada bir fidan dikimi gerçekleştirdik. Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimiz bu fidan gibi büyüsün ve bu zulüm son bulsun. Önemli olan onlar. Bence onlara odaklanmamız gerekiyor. Ayder gibi bir Gazze çok güzel olur." diye konuştu.

        Programa, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Rizeli Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği (RİBİAD) Başkanı Erol Aykut ile KEİPA'ya üye ülkelerin temsilcileri katıldı.

        Daha sonra Zil Kale'yi gezen heyet, Çamlıhemşin Organik Çay Fabrikası'nı da ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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