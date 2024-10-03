Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak

Ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Antalyaspor ise averajla 13. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 4 puan yazdıran Çaykur Rizespor, averajla 16. sırada yer alıyor.

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