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        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:46 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:46
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        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 4 puan yazdıran Çaykur Rizespor, averajla 16. sırada yer alıyor.

        Ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Antalyaspor ise averajla 13. sırada bulunuyor.

        Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Benhur Keser ve Casper Hojer, maçta forma giyemeyecek.

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