Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Mert Bulut
Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Papanikolaou (Dk. 71 Mithat Pala), Hadziahmetovic, Akintola (Dk. 61 Minchev), Varesanovic (Dk. 89 Anıl Yaşar), Emrecan Bulut (Dk. 61 Zeqiri), Jurecka (Dk. 71 Sowe)
Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 55 Van de Streek), Petrusenko (Dk. 62 Abrurrahim Dursun), Townsend (Dk. 60 Safuri), Larsson (Dk. 60 Soner Dikmen), Djenepo (Dk. 55 Gaich), Samudio
Goller: Dk. 38 Jurecka, Dk. 44 Alikulov (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Gaich (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Papanikolaou, Dk. 28 Akintola, Dk. 31 Emrecan Bulut, Dk. 67 Varesanovic, Dk. 89 Sowe, 90+2 Grbic (Çaykur Rizespor), Dk. 50 Larsson, Dk. 58 Petrusenko (Antalyaspor)
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