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        Rize Valiliğinden iş yeri açılışında yaşanan olayla ilgili açıklama:

        Rize Valiliği, kentte bir iş yerinin açılışı sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 19:56 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:56
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        Rize Valiliğinden iş yeri açılışında yaşanan olayla ilgili açıklama:
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        Rize Valiliği, kentte bir iş yerinin açılışı sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün delil toplama ve tanık ifadelerini alma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslar gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır. Valiliğimiz, kamu düzeninin korunması ve benzer olayların önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almayı sürdürecektir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her zaman en önemli önceliğimizdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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