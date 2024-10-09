Çaykur Rizespor, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Casper Hojer ve Benhur Keser takımdan ayrı çalışırken, milli takımlarda bulunan futbolcular antrenmana katılmadı.

Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve topla alan geçişi çalışması yaptı.

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