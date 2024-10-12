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        Rize'de yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        Rize'de yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 18:41 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:45
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        Rize'de yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
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        Rize'de yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Muradiye beldesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde İsmail K. idaresindeki 41 ADJ 883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkartılan sürücünün öldüğü belirlendi.

        Yaralanan sürücünün eşi Neriman K. ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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