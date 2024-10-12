Rize'de yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Yaralanan sürücünün eşi Neriman K. ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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