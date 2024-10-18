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        Pazar'da öğrencilere yönelik yüzme eğitimi başladı

        Rize'nin Pazar ilçesinde, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında eğitimlere başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:30
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        Pazar'da öğrencilere yönelik yüzme eğitimi başladı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında eğitimlere başlandı.

        Kaymakam Hamza İnan, beraberindeki Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ile ilçedeki havuzda eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

        Proje çerçevesinde 350 öğrenciye 8 hafta yüzme eğitimi verileceğini belirten İnan, "Çocuklarımızın küçük yaşta spor bilincinin kazanmasını istiyoruz." dedi.

        İnan, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacağı gibi, sağlıklı nesiller yetişmesinin de önemli unsurlarından olduğunun altını çizdi.

        Öztürk ise sağlıklı yaşam için çocukların ve gençlerin spor yapmasını istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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