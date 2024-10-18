Pazar'da öğrencilere yönelik yüzme eğitimi başladı

Öztürk ise sağlıklı yaşam için çocukların ve gençlerin spor yapmasını istediklerini ifade etti.

İnan, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacağı gibi, sağlıklı nesiller yetişmesinin de önemli unsurlarından olduğunun altını çizdi.

Kaymakam Hamza İnan, beraberindeki Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ile ilçedeki havuzda eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

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