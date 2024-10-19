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        Rize'de yaylacıların köye dönüş yolculuğu devam ediyor

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:23 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:52
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        Rize'de yaylacıların köye dönüş yolculuğu devam ediyor
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş yapıyor.

        İlçeye bağlı Avusor Yaylası'nda besicilik yapan Adem ve oğlu Ahmet Alinoğlu, son hazırlıklarını tamamlayarak sürüleriyle Köprübaşı köyüne doğru yola çıktı.

        Karla kaplı yayladan köye doğru sürüyle bir süre yürüyen baba oğul, daha sonra yolculuğa hayvanları kasasına yükledikleri kamyonetle devam etti.

        Adem Alinoğlu, verimli bir yayla sezonu geçirdiklerini belirterek, "2024'ün yayla sezonunu bitirdik çok şükür kazasız, belasız. Kar yağdı dağlarımıza bugün Avusor Yaylası'nın son göçünü de yapıyoruz şimdi. Bir daha ya nasip 2025'e." dedi.

        Ahmet Alinoğlu ise Avusor'dan yukarıdaki yaylalarda karın 30 santimetreye ulaştığını, artık yaylalarda kimsenin kalmadığını ifade etti.

        İlçeye bağlı yaylalardaki besicilerin birkaç gün içinde köylere dönüş yolculuğunu tamamlaması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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