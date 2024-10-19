Rize'de yaylacıların köye dönüş yolculuğu devam ediyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde baharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar köylere dönüş yapıyor.

İlçeye bağlı Avusor Yaylası'nda besicilik yapan Adem ve oğlu Ahmet Alinoğlu, son hazırlıklarını tamamlayarak sürüleriyle Köprübaşı köyüne doğru yola çıktı.

Karla kaplı yayladan köye doğru sürüyle bir süre yürüyen baba oğul, daha sonra yolculuğa hayvanları kasasına yükledikleri kamyonetle devam etti.

Adem Alinoğlu, verimli bir yayla sezonu geçirdiklerini belirterek, "2024'ün yayla sezonunu bitirdik çok şükür kazasız, belasız. Kar yağdı dağlarımıza bugün Avusor Yaylası'nın son göçünü de yapıyoruz şimdi. Bir daha ya nasip 2025'e." dedi.