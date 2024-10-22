CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın annesi vefat etti

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milletvekilimiz Tahsin Ocaklı'nın kıymetli annesi Necmiye Ocaklı vefat etti. Allah rahmet eylesin. Milletvekilimize ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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