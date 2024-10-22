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        CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın annesi vefat etti

        CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın annesi Necmiye Ocaklı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:06
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        CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın annesi vefat etti
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        CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın annesi Necmiye Ocaklı hayatını kaybetti.

        CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milletvekilimiz Tahsin Ocaklı'nın kıymetli annesi Necmiye Ocaklı vefat etti. Allah rahmet eylesin. Milletvekilimize ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Necmiye Ocaklı'nın cenazesi, yarın Ardeşen ilçesinde öğle vakti kılınacak namazın ardından aile mezarlığında defnedilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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