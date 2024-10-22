CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın annesi vefat etti
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın annesi Necmiye Ocaklı hayatını kaybetti.
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın annesi Necmiye Ocaklı hayatını kaybetti.
CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milletvekilimiz Tahsin Ocaklı'nın kıymetli annesi Necmiye Ocaklı vefat etti. Allah rahmet eylesin. Milletvekilimize ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Necmiye Ocaklı'nın cenazesi, yarın Ardeşen ilçesinde öğle vakti kılınacak namazın ardından aile mezarlığında defnedilecek.
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