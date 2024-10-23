Rize ve Giresun'da kar etkili oldu

Rize ve Giresun'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kar aralıklarla devam ediyor. Yağış dolayısıyla ilçeye bağlı 8 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için çalışma yapıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Huser, Avusor, Sipirona, Amlakit ve Palovit, İkizdere ilçesindeki Çağarankaya ve Varda ile Çayeli ilçesindeki Elenos, Kevut ve Vicvanak Yaylası'na ulaşımı sağlayan yollarda da karla mücadeleye devam ediliyor.