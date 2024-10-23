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        Rize ve Giresun'da kar etkili oldu

        Rize ve Giresun'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:25
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        Rize ve Giresun'da kar etkili oldu
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        Rize ve Giresun'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

        Rize'nin İkizdere ilçesinde kar aralıklarla devam ediyor. Yağış dolayısıyla ilçeye bağlı 8 köyün yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için çalışma yapıyor.

        Çamlıhemşin ilçesine bağlı Huser, Avusor, Sipirona, Amlakit ve Palovit, İkizdere ilçesindeki Çağarankaya ve Varda ile Çayeli ilçesindeki Elenos, Kevut ve Vicvanak Yaylası'na ulaşımı sağlayan yollarda da karla mücadeleye devam ediliyor.

        - Giresun

        Giresun'da da kar yüksek kesimlerde etkili oldu.

        Dereli ilçesinde 1700 rakımlı Kümbet Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yayla ve oba yollarında karla mücadeleyi sürdürüyor.

        Alucra ilçesine bağlı Çakrak, Taşbaşı ve Harçbel yaylaları ile Doğankent ilçesine bağlı Kavraz vadisindeki yaylalarda bulunan vatandaşlar, yolların iş makineleriyle açılmasının ardından köylere ve ilçe merkezlerine ulaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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