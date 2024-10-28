Rize'de heyelan olan köyde temizlik çalışmalarına başlandı

Heyelana anını anlatan Havva Yurdakul ise, "Çok büyük ses geliyordu dışarı kaçtık. Geldiğimizde eve giremedik. Ayak bastığımız her yer çamur. Bahçeye girerseniz içinde düşersiniz." diye konuştu.

Köy Muhtarı Osman Şeremet, gazetecilere, Cumartesi günü aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldiğini, toprak kayması sonucu menfezlerin tıkandığını ve bazı evlerin giriş katlarına toprak dolduğunu söyledi.

İl genelinde sağanağın ardından çok sayıda ufak çaplı heyelan meydana geldi. Ardeşen ilçesine bağlı Pınarlı köyünde toprak kayması sonucu bazı evlere ve çay bahçelerine zarar verdi. Vatandaşlar, evlerinin giriş katları giren çamurları temizliyor.

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