Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de heyelan olan köyde temizlik çalışmalarına başlandı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen toprak kayması sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de heyelan olan köyde temizlik çalışmalarına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen toprak kayması sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        İl genelinde sağanağın ardından çok sayıda ufak çaplı heyelan meydana geldi. Ardeşen ilçesine bağlı Pınarlı köyünde toprak kayması sonucu bazı evlere ve çay bahçelerine zarar verdi. Vatandaşlar, evlerinin giriş katları giren çamurları temizliyor.

        DSİ ekipleri, heyelanlı bölgede iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başladı.

        Öte yandan AFAD ekipleri, kent genelinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

        Köy Muhtarı Osman Şeremet, gazetecilere, Cumartesi günü aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldiğini, toprak kayması sonucu menfezlerin tıkandığını ve bazı evlerin giriş katlarına toprak dolduğunu söyledi.

        Heyelana anını anlatan Havva Yurdakul ise, "Çok büyük ses geliyordu dışarı kaçtık. Geldiğimizde eve giremedik. Ayak bastığımız her yer çamur. Bahçeye girerseniz içinde düşersiniz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Rize'de sel ve heyelan gitti, çamur kaldı
        Rize'de sel ve heyelan gitti, çamur kaldı
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Rize'de sağanak sonrası çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti
        Rize'de sağanak sonrası çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti
        Rize'de sağanak sonrası heyelan riski; mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı, 16 k...
        Rize'de sağanak sonrası heyelan riski; mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı, 16 k...
        Rize'de otomobil, belediye tesislerine daldı; kaza kamerada
        Rize'de otomobil, belediye tesislerine daldı; kaza kamerada
        Rize Valiliğinden "Şiddetli yağışa karşı dikkatli olun" uyarısı
        Rize Valiliğinden "Şiddetli yağışa karşı dikkatli olun" uyarısı