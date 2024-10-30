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        Rize'de hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza kameralara yansıdı

        Rize'de hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı, kaza anı çevredeki işyerinin güvenlik kamerası ve başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 20:11 Güncelleme: 30.10.2024 - 20:11
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        Rize'de hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza kameralara yansıdı
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        Rize'de hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı, kaza anı çevredeki işyerinin güvenlik kamerası ve başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde Erdem Kutlu'nun kullandığı 53 ABD 353 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Köse'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Köse, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

        Kaza anı ise bir minibüsün araç kamerası ve çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntüde, yolcu almak için duran minibüsün solundan yola çıkan yayaya, yolda hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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