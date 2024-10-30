Rize'de hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza kameralara yansıdı

Kaza anı ise bir minibüsün araç kamerası ve çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada ağır yaralanan Köse, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize'de hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı, kaza anı çevredeki işyerinin güvenlik kamerası ve başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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