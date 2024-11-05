Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin istikameti ulaşıma kapandı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin istikameti ulaşıma kapandı.
Kentte sabahtan itibaren görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun 14. kilometresinde heyelan meydana geldi, yolun Artvin yönü ulaşıma kapandı.
Heyelan anında yoldan geçen 3 araçta taş çarpması sebebiyle maddi hasar oluştu.
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri toprağı kaldırmak için çalışma başlattı.
Çalışmalar, yeni heyelan tehlikesine karşı kontrollü sürdürülüyor.
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