Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan sonrası çalışmalar sürüyor

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 23:10 Güncelleme: 05.11.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan sonrası çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor.

        Karayolları ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nun 14. kilometresinde dün akşam meydana gelen heyelan sonrası Artvin istikameti ulaşıma kapanan bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı bölgede ekipler, yola düşen toprak ve kaya parçalarını kaldırmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalar, yeni heyelan tehlikesine karşı kontrollü yürütülüyor.

        Öte yandan güzergahta, zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        "Pervasızca Fenerbahçe'nin hakkı yendi"
        "Pervasızca Fenerbahçe'nin hakkı yendi"
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!

        Benzer Haberler

        Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
        Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelanın izleri siliniyor
        Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelanın izleri siliniyor
        Rize'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu tek yönlü ulaşıma kapandı; 3 araçta h...
        Rize'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu tek yönlü ulaşıma kapandı; 3 araçta h...
        GÜNCELLEME - Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü...
        GÜNCELLEME - Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü...
        Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapa...
        Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapa...
        Rize Valiliğinden yaylacılara "kış mevsimi" uyarısı
        Rize Valiliğinden yaylacılara "kış mevsimi" uyarısı