Rize'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 3. kilometresinde Kenan Yeniçırak'ın kullandığı 55 H 2300 plakalı otomobil ile sürücüleri belirlenemeyen 53 AAR 471 ve 53 AAE 971 plakalı otomobil çarpıştı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.