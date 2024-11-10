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        Rize'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 01:38 Güncelleme: 10.11.2024 - 01:44
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        Rize'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

        Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 3. kilometresinde Kenan Yeniçırak'ın kullandığı 55 H 2300 plakalı otomobil ile sürücüleri belirlenemeyen 53 AAR 471 ve 53 AAE 971 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Kenan Yeniçırak ve Turan Kuyumcu olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan 8 kişi ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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