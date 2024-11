Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Rize'de AK Parti Kongresinde konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vatandaşlarımızın hayat garantisi olan SGK'ya milyarlarca borcu olmasına rağmen, milli servetimizi şuursuzca çarçur eden, konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadık." dedi.

Işıkhan, şehir merkezindeki spor salonunda gerçekleştirilen AK Parti'nin Rize Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde, dün Malatya ve Rize'de yaşanan deprem dolayısıyla vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Işıkhan, milletin 22 yıldır bu hakikatin bilinciyle AK Parti'yi her seçimden zaferle çıkarmayı başardığını anlatarak, "Partimizin, Rizeli hemşehrilerimizin gönlündeki yeri hiç sarsılmamıştır. Hamdolsun, Karadeniz'in incisi Rize tercihini her zaman gönül belediyeciliğinden yana kullanmıştır. Liderini hiçbir seçimde yalnız bırakmamıştır. Laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan yana olmuştur." dedi.

- "Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı siyasi partileri arasındayız"

Bakan Işıkhan, AK Parti'nin bir siyasi partiden çok daha fazlası olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bugüne kadar her ilde, ilçede ve mahallede bu kadar uzun süre teşkilatlanabilmiş ikinci bir siyasi hareket de bulunmamaktadır. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla toplumun her kesimine ulaşmak için çalışan 11 milyonu aşkın üyeye sahip bir topluluk olarak, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı siyasi partileri arasındayız. Bu yüzden her seçim zaferi bizim için milli iradenin bir tezahürü olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gençlik dönemlerinden itibaren parti teşkilatlarında yetişmiş, her daim halkın içinde olmuş, sokağın nabzını tutmuş, 7'den 70'e milletimizin her bir ferdiyle muhabbeti olan, milletimizi iyi tanıyan bir liderdir. Şunu çok iyi biliyoruz ki halkı tanımayan, halkın teveccühünü de kazanamaz. Halka hizmet etmeyen, halkın yönetimine talip olamaz. Milletin bağrından çıkmayan hiçbir hareket milli iradeye de sahip çıkamaz."