Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Rize'de konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin bugün özellikle sosyal güvenlik sisteminde dünya ölçeğinde örnek alınan bir ülke olduğunu belirterek, istihdamda ve iş gücündeki göstergelerin de sürekli yükselme eğiliminde olduğunu söyledi.

Işıkhan, şehir merkezindeki bir restoranda düzenlenen, "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında, tüm il ve ilçeleri ziyaret ederek çalışma hayatı temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

"Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız" sözünün arkasında olduklarını belirten Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hususla yapılması gereken her şeyi yapmaya hazırız. Siz yeter ki Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. Bakanlık olarak ülkesinin ve şehrinin istikbali için halis niyetle ve alın teriyle çalışan, üreten, ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu azimle güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde il il, ilçe ilçe ülkemizin her bir köşesi için hiç durmaksızın dolaşmaya, ziyaret etmeye ve yeni eserler üretmeye devam edeceğiz."