Rize'de en güzel atmacalar yarıştı

Rize'de "Atmaca Güzellik" yarışması gerçekleştirildi.

Kentte bir AVM'de düzenlenen yarışmaya, Rize ve Artvin'den 17 atmaca tutkunu katıldı. Kara, sarı, kızıl ve beyaz kategorilerinde yarışan atmacalar, podyuma sahipleriyle çıktı.

Yarışmada, jüri üyeleri, tüy rengi ve kafa yapılarını değerlendirerek, yarışmanın en güzelini seçti.

Yarışmaya katılan Ahmet Salih, atmacanın kendileri için bir kültür olduğunu belirterek, "Bize dededen ve babadan kalan kültür. Atmacayı seviyoruz. Bu kültürü yaşatmak istiyoruz." dedi.

Mehmet Berber de atmacaların kendileri için bir aşk olduğunu dile getirerek, "Bizim için bir hobidir. Biz de yaklaşık 500 yıllık tarihi olan bir yaşantıdır. Yarışmaya bir renk kattığımızı düşünüyoruz. Atmaca benim yalnızlığımı alıyor." ifadesini kullandı.