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        Rize'de heyelan anındaki panik bir evdeki kamera sistemiyle görüntülendi

        Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelan sırasında bir evde yaşanan panik, kamera sistemiyle kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:29 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:41
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        Rize'de heyelan anındaki panik bir evdeki kamera sistemiyle görüntülendi
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelan sırasında bir evde yaşanan panik, kamera sistemiyle kaydedildi.

        İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Abdullah Çerman, Çayeli ilçesindeki anne ve babasının sağlık durumlarını kontrol etmek için Eskipazar Mahallesi'ndeki evlerine kamera sistemi kurdu.

        Bir süre önce ziyaret için Çayeli'ne gelen Çerman, dün meydana gelen toprak kaymasına heyelanda hasar gören binanın yan tarafındaki ailesinin evinde yakalandı.

        Çerman, gazetecilere, olay sırasında korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

        Heyelan olmadan yaklaşık 2 saat önce uykuya daldığını belirten Çerman, "O esnada bir gürültü koptu, o refleksle deprem oluyor sandım. Babam seslendi bana 'Deprem oluyor.' diye. Sonra baktım olaydan bir 25 dakika sonra, aşağıda bir moloz yığını olduğunu gördük." dedi.

        Çerman, ailesi ve kendisinin durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Ben birkaç ay önce annemin, babamın yaşadığı daireye kameralar takmıştım. Biz İstanbul'da yaşıyoruz, her zaman gelemiyoruz, onları oradan izleyelim, dinleyelim diye. Onları ablam da görebiliyor, ben de görebiliyorum. Onları görmüş ablam, görüntüleri kendi sosyal medya hesabında kullanmış. Çok paniğe kapıldık. Neticede bir gürültü, sarsıntı oluyor. Biz deprem olduğunu zannettik. İnsan ister istemez paniğe kapılıyor." diye konuştu.

        Heyelanın hasara yol açtığı binanın 3. katında yaşayan Ramazan Çakmak ise saat 5.30 civarında gök gürültüsüyle uyandığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Sonra tekrar yattım, uykuya daldım, ondan sonra bir ses bizim yatak odasına girdi. Hafriyat duvarı bizi itti attı. Tabii toz duman orası, karanlık. O şokla eşimi ve çocuğumu çektim aldım yataktan, binadan ilk çıkan biziz. Hafriyatın girdiği yer kapıcı dairesi, orada kimse yok Allah'a şükür. Onun bir üstü birinci kat, orada bir ölümüz var, Allah rahmet eylesin. 2. kattaki komşumun da benim gibi 2 odasının duvarı yok, içerisi moloz yığını dolu. Eşyalar zaten hiç yok."

        - Muhabbet kuşu ile kanaryasını aldı

        Öte yandan yan bina sakinlerinden Ayhan Şimşek, girişlerin yasak olan dairesine AFAD personeli eşliğinde girerek 2 farklı kafesteki muhabbet kuşu ile kanaryasını çıkarttı.

        Evlerinde hasar olmadığını belirten Şimşek, "Bu canları kurtarmak için girdik, aldık." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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