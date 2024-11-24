Rize'nin İkizdere ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçede yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yarın tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."