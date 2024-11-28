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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Kayserispor maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, her maçın son derece zor olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:44
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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Kayserispor maçı öncesi değerlendirmede bulundu:
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, her maçın son derece zor olduğunu söyledi.

        Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta ikas Eyüpspor karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

        Ligin tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Palut, "Her maç son derece zor. Hafta sonu oynayacağımız Kayserispor maçı da bunlardan birisi. Kayserispor takımı son haftayı saymazsak yükseliş içinde kompakt oynayan bir takım. Yine çok zor bir maç olacak. Çok dikkatli olmamız gerekecek. Her şeyden önemlisi çok iyi mücadele etmemiz gerekecek." dedi.

        Palut, maçın hazırlıklarının devam ettiğini anlatarak, "Takımımızda son maçta Akintola, sarı kart cezalısı oldu. Amir de kırmızı kart gördü. Onlardan bu maç yararlanamayacağız. Onun dışında tüm takım olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Casper Hojer bölüm bölüm de olsa takımla antrenmanlara başladı. Benhur Keser de geçen haftadan itibaren adım adım takımla antrenmanlara girdi. Cezalılar dışında şu anda bir eksiğimiz görünmüyor." diye konuştu.

        İlk haftalara göre daha iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Palut, şu değerlendirmede bulundu:

        "Aslında o bir önceki periyoda çok dönmek istemiyorum çünkü gerçekten negatif bir periyot. Orada da aslında takımımız yerle bir görüntüde değildi ama skorlar ve kırılma anları bizi gerçekten çok geriye itti. Bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Bu telafi süreci hala devam ediyor. Hiçbir şekilde düzlüğe çıkmış gibi kendimizi asla hissetmiyoruz. Daha iyi mücadele etmeye başladık. Sahada daha istekli olmaya başladık bunu söyleyebilirim. Teknik ve taktiğin yanında bu mücadele ve istek, futbolda maç kazanmanın vazgeçilmez parametreleridir. Takımda en çok değişen bu iki olgu diyebilirim."

        Palut, taraftarın kendilerini kötü günlerde de desteklemeyi sürdürdüğüne işaret ederek, "Hala bir mücadelenin içerisindeyiz. Biz bu mücadeleyi onlarsız düşünemiyoruz. İstanbul deplasmanında da gerçekten o zor koşullarda bize çok yoğun destek gösterdiler, onlara teşekkür ediyorum. Pazar günü de bizim yanımızda bir itici güç olarak bulunmalarını istiyorum. Her şartta desteklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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