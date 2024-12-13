Rize'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü
Rize'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Rize'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mermerdelen Mahallesi Menderes Bulvarı'nda dün gece Taha Cebir (20) yönetimindeki 53 ADH 027 plakalı motosiklet ile R.D'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Ağır yaralanan Cebir, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Rize Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.