Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Artı Değer Vanspor FK'yi 6-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Artık gruplara kaldık ve bir sonraki hedefimiz gruplardan çıkmak olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 20:54 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Artı Değer Vanspor FK'yi 6-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Artık gruplara kaldık ve bir sonraki hedefimiz gruplardan çıkmak olacak." dedi.

        Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Kupası'nda gruplara kalma öncesindeki son eleme maçını oynadıklarını söyledi.

        Önemli bir maç olduğunu ifade eden Palut, "Böyle maçlarda asıl olan ciddiyet ve disiplinli oynamak. Rakip kim olursa olsun. Bugün oyuncularımda maçın başından itibaren bunu görebildim. Bu bazen skor olarak çok erken desteklenmeyebilir ama gollerde maçın erken periyodunda geldi." diye konuştu.

        İlk yarı çok farklı bir skorla içeri girdiklerini anlatan Palut, şunları kaydetti:

        "Bazı değişiklikler yaptık ondan sonra ikinci yarıyı da belli bir tempoyla sürdürüp bir şekilde galip geldik ve gruplara kaldık. Bundan dolayı mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Vanspor'da çok yakın bir zamanda maç oynayıp buraya geldiler. Kolay bir yolculuk değildi onlar için. Biraz meşakkatli buraya geldiler. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi sergiledi. Onları da tebrik ediyorum. Ligde başarılar diliyorum. Bizde bundan sonra adım adım gidiyoruz her platformda olduğu gibi. Artık gruplara kaldık ve bir sonraki hedefimiz gruplardan çıkmak olacak."

        Artı Değer Vanspor FK Antrenörü Murat Yıldırım ise, zorlu bir yolculuktan sonra Rize'ye geldiklerini vurguladı.

        Antrenman yapma fırsatı bile bulamadıklarını dile getiren Yıldırım, "Oynamayan genç bir kadroyla harmanlayıp sahaya çıkarmaya çalıştık. farklı bir skor oldu. İlk defa oynayanlar oldu. Altı golü de bireysel hatalardan dolayı yedik. Çaykur Rizepor'u da kutluyorum." dedi.

        Yıldırım, ligde iyi durumda olduklarını belirterek, "İnişli çıkışlı bir grafiğimiz oldu. Bizim için lig daha önemli. Bu takımı bir üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İşçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı
        İşçi servisi TIR'a çarptı: 22 yaralı
        Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        Yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Derede mahsur kalan kedi balıkçı kepçesiyle kurtarıldı
        Derede mahsur kalan kedi balıkçı kepçesiyle kurtarıldı
        Rize'de derede mahsur kediyi itfaiye kurtardı
        Rize'de derede mahsur kediyi itfaiye kurtardı
        Rize'de tahliye edilen 8 katlı apartman mühürlendi (2)
        Rize'de tahliye edilen 8 katlı apartman mühürlendi (2)
        Rize'de tahliye edilen 8 katlı apartman mühürlendi
        Rize'de tahliye edilen 8 katlı apartman mühürlendi
        Rize'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Rize'de bir kişi evinde ölü bulundu