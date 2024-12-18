Rize'de ayıların arı kovanların bulunduğu alana ulaşmaya çalışması kamerada
Rize'nin Hemşin ilçesinde yerleşim yerine inen ayıların arı kovanlarına ulaşmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Rize'nin Hemşin ilçesinde yerleşim yerine inen ayıların arı kovanlarına ulaşmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Yaltkaya köyünde Mehmet Mataracı'ya ait evin yanında arı kovanlarının bulunduğu alana gece saatlerinde 4 ayı geldi.
Ayılar, kovanların bulunduğu alana elektrikli teller nedeniyle ulaşamadı.
Kovanların etrafında dolaşan ayılar daha sonra alandan uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.