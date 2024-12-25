Rize'de boğazına yemek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Rize'de nefes borusuna yemek kaçan öğrenci, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Rize'de nefes borusuna yemek kaçan öğrenci, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi yemekhanesinde bir öğrencinin boğazına yemek kaçtı.
Öğrencinin durumunu fark eden öğretmen Kahraman Bayraktar, Heimlich manevrasıyla öğrencinin nefes almasını sağladı.
Öğretmenin öğrencisine müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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