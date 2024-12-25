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        Rize'de boğazına yemek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Rize'de nefes borusuna yemek kaçan öğrenci, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 17:35 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:35
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        Rize'de boğazına yemek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Rize'de nefes borusuna yemek kaçan öğrenci, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi yemekhanesinde bir öğrencinin boğazına yemek kaçtı.

        Öğrencinin durumunu fark eden öğretmen Kahraman Bayraktar, Heimlich manevrasıyla öğrencinin nefes almasını sağladı.

        Öğretmenin öğrencisine müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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