Rize'de hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Rize'de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Rize'de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muharrem Ç. idaresindeki 16 LRC 42 plakalı hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu Bozkale mevkisinde Salim A'nın kullandığı 53 LA 740 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki araç sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
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