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        Rize'de hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Rize'de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:58 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:58
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        Rize'de hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Rize'de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Muharrem Ç. idaresindeki 16 LRC 42 plakalı hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu Bozkale mevkisinde Salim A'nın kullandığı 53 LA 740 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan iki araç sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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