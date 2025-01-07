GÜNCELLEME 2 - Rize'de iki PTT çalışanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçan zanlı yakalandı.

Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo birimine gelen kişi, çalışanlardan Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt'a silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, saat 17.03 sularında PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen elim bir olayda, usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir kişi ile görevli personel arasında yaşanan tartışma sonucu iki personelin silahla vurularak ağır yaralandığı ifade edildi.

İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı personeller Selim Okumuş, Ömer Bayazıt hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edilmiş olup, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizce çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz."