Rize'de "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Kış Festivali" ertelendi

Açıklamada, 24-26 Ocak tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Kış Festivali'nin otel yangını felaketi dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Çamlıhemşin Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise şifa temennisinde bulunuldu.

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