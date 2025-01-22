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        Rize'de "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Kış Festivali" ertelendi

        Rize'de düzenlenmesi planlanan "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Kış Festivali", Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın dolayısıyla ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:07 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:07
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        Rize'de "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Kış Festivali" ertelendi
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        Rize'de düzenlenmesi planlanan "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Kış Festivali", Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın dolayısıyla ertelendi.

        Çamlıhemşin Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise şifa temennisinde bulunuldu.

        Açıklamada, 24-26 Ocak tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Kış Festivali'nin otel yangını felaketi dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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