Rize'de "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Kış Festivali" ertelendi
Rize'de düzenlenmesi planlanan "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Kış Festivali", Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın dolayısıyla ertelendi.
Rize'de düzenlenmesi planlanan "Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Kış Festivali", Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın dolayısıyla ertelendi.
Çamlıhemşin Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise şifa temennisinde bulunuldu.
Açıklamada, 24-26 Ocak tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Kış Festivali'nin otel yangını felaketi dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.
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