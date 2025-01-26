Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mocsi, Alikulov, Taha Şahin, Hojer, Varesanovic, Papanikolaou, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, Maestro, Aksel Aktaş, Alioui, Aymbetov
Gol: Dk. 30 Olawoyin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Papanikolaou (Çaykur Rizespor)
RİZE
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