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        Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Skoru nasıl artırabiliriz diye düşünürken bir anda üç puanla bitirme telaşı oluştu." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 20:55 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:55
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        Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Skoru nasıl artırabiliriz diye düşünürken bir anda üç puanla bitirme telaşı oluştu." dedi

        Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupada ilk maçı kaybettiklerini hatırlattı. Maçı kazanmak istediklerinin ifade eden Palut, "Umudumuzu son maça taşıyabilelim istedik. Maçın ilk yarısına baktığımız zaman iki golü bulduk. Çok daha fazlasını atabilirdik." dedi.

        İkinci yarıda Ankaragücü'nün direncinin arttığını aktaran Palut, "Yine hücum girişimlerimiz oldu. İlk yarıdaki kadar etkili değildik. Skoru nasıl artırabiliriz diye düşünürken bir anda üç puanla bitirme telaşı oluştu. Son maçlara kaldı. Son maçta üç puan almaktan başka çaremiz yok. Son maçta mücadelemizi vereceğiz. Ortaya çıkan tabloyu da hep beraber göreceğiz. Son dakika ve son düdüğe kadar şansımızı kovalayacağız." diye konuştu.

        Palut, ligde oynayacakları Kasımpaşa'nın güçlü bir rakip olduğunu belirterek, "Her takım gibi onların da zaafları var. Bizim için çok önemli bir maç. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Ligde tekrar yolumuza koyulmak istiyoruz. İstemediğimiz yerde ve puandayız. Bizim için son derece önemli bir maç. Kolay bir maç değil. Oraya gidip iyi bir mücadele ve sonuçla dönmek istiyoruz. Buna ihtiyacımız var. " değerlendirmesinde bulundu.

        - MKE Ankaragücü cephesi

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise Çaykur Rizespor'un hak ederek bir maç kazandığını söyledi.

        Son ana kadar skoru değiştirmek istediklerini dile getiren Özdeş, "Bugün buraya biz rotasyonlu bir kadroyla gelmek zorunda kaldık. Çünkü üst lige çıkma mücadelesi veriyoruz. Oyunun ilk bölümünde Çaykur Rizespor oldukça etkili bir baskı kurdu. Bunun karşılığını da bizim bir hatamızla öne geçtiler. Çaykur Rizespor ilk yarı da daha fazla gol üretecek pozisyon yarattı." dedi.

        Özdeş, ikinci yarı daha disiplinli ve öz güvenle oynamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Çaykur Rizespor da kupada Olawoyin'in dışında hep rotasyonlu kadrolarla oynadı. Geçtiğimiz hafa sonu da iyi bir mücadele etti. Bugün onlar ikinci yarı skoru korumakla oyunu oynadılar. Benim takımım da tepki ve karşılık verdi. İkinci yarıyı daha çok beğendim. Bugün 4 genç oyuncu ilk kez bu formayı giydiler. Onlar için bir fırsat oldu. Hedefimiz bu şartlarda kupada bir hedefimiz yoktu ama bugün oynayacağımız oyun hem onların gelecekleri adına bir başlangıçtı. Son ana kadar bir gol daha atarak oyuna ortak olmaya çalıştık. Bugün sahada iki kadrodan Çaykur Rizespor daha kaliteliydi. Maçı kazandılar. Ligde başarılar diliyorum. Umuyorum bizde ligde iyi bir çıkış yakalarız."

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