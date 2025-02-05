Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Skoru nasıl artırabiliriz diye düşünürken bir anda üç puanla bitirme telaşı oluştu." dedi

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupada ilk maçı kaybettiklerini hatırlattı. Maçı kazanmak istediklerinin ifade eden Palut, "Umudumuzu son maça taşıyabilelim istedik. Maçın ilk yarısına baktığımız zaman iki golü bulduk. Çok daha fazlasını atabilirdik." dedi.

İkinci yarıda Ankaragücü'nün direncinin arttığını aktaran Palut, "Yine hücum girişimlerimiz oldu. İlk yarıdaki kadar etkili değildik. Skoru nasıl artırabiliriz diye düşünürken bir anda üç puanla bitirme telaşı oluştu. Son maçlara kaldı. Son maçta üç puan almaktan başka çaremiz yok. Son maçta mücadelemizi vereceğiz. Ortaya çıkan tabloyu da hep beraber göreceğiz. Son dakika ve son düdüğe kadar şansımızı kovalayacağız." diye konuştu.

Palut, ligde oynayacakları Kasımpaşa'nın güçlü bir rakip olduğunu belirterek, "Her takım gibi onların da zaafları var. Bizim için çok önemli bir maç. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Ligde tekrar yolumuza koyulmak istiyoruz. İstemediğimiz yerde ve puandayız. Bizim için son derece önemli bir maç. Kolay bir maç değil. Oraya gidip iyi bir mücadele ve sonuçla dönmek istiyoruz. Buna ihtiyacımız var. " değerlendirmesinde bulundu.

- MKE Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise Çaykur Rizespor'un hak ederek bir maç kazandığını söyledi.

Son ana kadar skoru değiştirmek istediklerini dile getiren Özdeş, "Bugün buraya biz rotasyonlu bir kadroyla gelmek zorunda kaldık. Çünkü üst lige çıkma mücadelesi veriyoruz. Oyunun ilk bölümünde Çaykur Rizespor oldukça etkili bir baskı kurdu. Bunun karşılığını da bizim bir hatamızla öne geçtiler. Çaykur Rizespor ilk yarı da daha fazla gol üretecek pozisyon yarattı." dedi.

Özdeş, ikinci yarı daha disiplinli ve öz güvenle oynamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti: