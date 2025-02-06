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        Rize'de evinde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti

        Rize'nin Pazar ilçesinde, evinde yangın çıkan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 21:37 Güncelleme: 06.02.2025 - 21:42
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        Rize'de evinde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti
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        Rize'nin Pazar ilçesinde, evinde yangın çıkan kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başköy köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Hamit Başeğmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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