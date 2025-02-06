Rize'de evinde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti
Rize'nin Pazar ilçesinde, evinde yangın çıkan kişi yaşamını yitirdi.
Rize'nin Pazar ilçesinde, evinde yangın çıkan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başköy köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Hamit Başeğmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
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