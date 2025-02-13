Çaykur Rizesporlu futbolcu Sowe, Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu:

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'un Gambiyalı oyuncusu Ali Sowe, zor bir maça çıkacak olmalarına rağmen sahada en iyi şekilde mücadele verip, en pozitif sonucu almak istediklerini söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sowe, Galatasaray maçının her oyuncunun oynamak istediği tarzda bir karşılaşma olacağını belirtti.

Maçı takım olarak büyük bir ilgiyle beklediklerini dile getiren Sowe, Rize'de olmaktan mutluluk duyduğunu, takım arkadaşlarının her zaman kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.

Sowe, kariyer olarak istediği seviyede olmadığına işaret ederek, "Her zaman pozitif sonuçlarla ilerlediğimiz takdirde bu istediğim seviyeye geleceğimi düşünüyorum. Fakat şu anlık bununla yetiniyorum." dedi.

Gelecek sezonla ilgili henüz bir planlama içerisinde olmadığını aktaran Sowe, şöyle devam etti:

"Çünkü şu anda odaklandığım tek nokta Rize'de en üst düzeyde performans göstermek. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu sezon için her şeyimi vermek istiyorum. Sadece odağım bu yönde. Tabii ki sezon sona erdikten sonra yeni sezon hakkındaki planlamalarımı yapacağım. Futbol ilginç bir spor ve bu yüzden de bizler futbolu seviyoruz. Oyunun doğası gereği kazanmakta var kaybetmekte var. Her takım sahaya kazanmak için çıkıyor."

Sowe, ligde istedikleri konumda bulunmadıklarına dikkati çekerek, bunu geliştirmek için çalıştıklarını anlattı.

Futbolcuların mağlubiyet ve galibiyetin ardından yaşadıklarını geride bırakması gerektiğine işaret eden Sowe, "O maçla ilgili yapacak bir şeyimiz yok artık. Önümüzdeki maç için bir şeyler yapabiliriz. Geçmiştekileri geride bırakmayı ve unutmayı tercih ediyorum. Çünkü onlar geçmişte kaldı. Bizim önümüzdeki maçları pozitif anlamda nasıl sonuçlandırırız, bunları bulmak için düşünmeliyiz." diye konuştu.

Takıma yeni katılan transferleri de değerlendiren Sowe, "Pozitif anlamda bir etkileri olacağını ben düşünüyorum. Çünkü üçü de çok önemli oyuncular. Gelme sebepleri de zaten bize yardımcı olmak. Benim bu konuda hiçbir şüphem yok. Bize geldikleri için hepimiz mutluyuz. Bu konuda pozitif sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.