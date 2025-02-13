Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizesporlu futbolcu Sowe, Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu:

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'un Gambiyalı oyuncusu Ali Sowe, zor bir maça çıkacak olmalarına rağmen sahada en iyi şekilde mücadele verip, en pozitif sonucu almak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Sowe, Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu:
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'un Gambiyalı oyuncusu Ali Sowe, zor bir maça çıkacak olmalarına rağmen sahada en iyi şekilde mücadele verip, en pozitif sonucu almak istediklerini söyledi.

        Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sowe, Galatasaray maçının her oyuncunun oynamak istediği tarzda bir karşılaşma olacağını belirtti.

        Maçı takım olarak büyük bir ilgiyle beklediklerini dile getiren Sowe, Rize'de olmaktan mutluluk duyduğunu, takım arkadaşlarının her zaman kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.

        Sowe, kariyer olarak istediği seviyede olmadığına işaret ederek, "Her zaman pozitif sonuçlarla ilerlediğimiz takdirde bu istediğim seviyeye geleceğimi düşünüyorum. Fakat şu anlık bununla yetiniyorum." dedi.

        Gelecek sezonla ilgili henüz bir planlama içerisinde olmadığını aktaran Sowe, şöyle devam etti:

        "Çünkü şu anda odaklandığım tek nokta Rize'de en üst düzeyde performans göstermek. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu sezon için her şeyimi vermek istiyorum. Sadece odağım bu yönde. Tabii ki sezon sona erdikten sonra yeni sezon hakkındaki planlamalarımı yapacağım. Futbol ilginç bir spor ve bu yüzden de bizler futbolu seviyoruz. Oyunun doğası gereği kazanmakta var kaybetmekte var. Her takım sahaya kazanmak için çıkıyor."

        Sowe, ligde istedikleri konumda bulunmadıklarına dikkati çekerek, bunu geliştirmek için çalıştıklarını anlattı.

        Futbolcuların mağlubiyet ve galibiyetin ardından yaşadıklarını geride bırakması gerektiğine işaret eden Sowe, "O maçla ilgili yapacak bir şeyimiz yok artık. Önümüzdeki maç için bir şeyler yapabiliriz. Geçmiştekileri geride bırakmayı ve unutmayı tercih ediyorum. Çünkü onlar geçmişte kaldı. Bizim önümüzdeki maçları pozitif anlamda nasıl sonuçlandırırız, bunları bulmak için düşünmeliyiz." diye konuştu.

        Takıma yeni katılan transferleri de değerlendiren Sowe, "Pozitif anlamda bir etkileri olacağını ben düşünüyorum. Çünkü üçü de çok önemli oyuncular. Gelme sebepleri de zaten bize yardımcı olmak. Benim bu konuda hiçbir şüphem yok. Bize geldikleri için hepimiz mutluyuz. Bu konuda pozitif sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        - "Zor bir maç olacak"

        Sowe, Galatasaray ile oynanayacakları maçta favorinin kendileri olduğunu belirterek, "Bu maçı kazanmak adına sahaya çıkacağız. Ayrıca taraftarımızın önünde de oynuyoruz. Galatasaray'a karşı kazanmak bireysel anlamda ve takım olarak çok önemli bir galibiyet olur. Zor bir maç olacak ama hepimiz sahada en iyimizi verip, kendi adımıza en pozitif sonucu almak için orada olacağız." diye konuştu.

        Oyun içerisinde kanat oyuncularıyla kendini daha rahat hissettiğini anlatan Sowe, "O yüzden saha içinde en iyi kanat oyuncularıyla anlaşıyorum diyebilirim. Saha dışında ise hemen hemen herkesle çok iyiyim ama illaki bir isim söylemem gerekiyorsa Akintola'yı söyleyebilirim. Bunun dışında takımdaki herkesle çok iyi bir ilişkim var. Herkesle çok iyi geçiniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sowe, kulağına taktığı aksesuarla ilgili olarak da "Bir ameliyat geçirdim. Ondan sonra bunu takmam gerekiyor, o yüzden takıyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!

        Benzer Haberler

        Rize'de abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 11 bin 253 lira ceza
        Rize'de abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 11 bin 253 lira ceza
        Çaykur Rizespor'da transfer raporu; 9 ayrılık, 7 transfer
        Çaykur Rizespor'da transfer raporu; 9 ayrılık, 7 transfer
        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı
        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı
        'Türkiye'nin yağış şampiyonu Rize'
        'Türkiye'nin yağış şampiyonu Rize'
        Çaykur Rizespor, Berkay Özcan'ı transfer etti
        Çaykur Rizespor, Berkay Özcan'ı transfer etti
        Abdülkadir Ömür, Çaykur Rizespor'da
        Abdülkadir Ömür, Çaykur Rizespor'da