Rize'de vefat eden Uzman Çavuş Daşkıran'ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı

Bir çocuk babası 29 yaşındaki Daşkıran'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın dua etmesinin ardından defnedilmek üzere kara yoluyla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Daşkıran'ın eşi Gülnihal Daşkıran ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

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