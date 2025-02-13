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        Rize'de vefat eden Uzman Çavuş Daşkıran'ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı

        Rize'de aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:45 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:45
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        Rize'de vefat eden Uzman Çavuş Daşkıran'ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı
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        Rize'de aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

        Fındıklı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Daşkıran için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi.

        Törene, Daşkıran'ın ailesinin yanı sıra Vali Vekili Murat Öztürk, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk ve silah arkadaşları katıldı.

        Daşkıran'ın eşi Gülnihal Daşkıran ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

        Bir çocuk babası 29 yaşındaki Daşkıran'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın dua etmesinin ardından defnedilmek üzere kara yoluyla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

        Evinde aniden rahatsızlanması sonucu dün Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Daşkıran, gece saatlerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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