Rize'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda çığ düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda çığ düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ayder Yaylası'nda yüksek bir yamaçta biriken kar kütleleri, ağır şekilde kayarak Ayder Deresi'nin üzerine düştü.
Çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.