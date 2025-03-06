Güneysu ile Karaisalı belediyeleri arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı

Rize'nin Güneysu ile Adana'nın Karaisalı belediyeleri arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ve Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, Güneysu Belediyesinde düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

Başkan Özer, Karaisali Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzalamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Başkan Şimşek ise belediyeler arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Özer ve Şimşek, protokolü imzaladı.