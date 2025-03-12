Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Huzurevinde resim yapmayı öğrenen iki arkadaş sergi açmaya hazırlanıyor

        AYFER KOÇAL - Rize'de yaklaşık 2 yıldır kaldıkları huzurevinde resim yapmayı öğrenen 80 yaşındaki Necdet Kopuz ve 64 yaşındaki Rıfat İnce, sergi açmanın hayaliyle resim çizmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:08 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Huzurevinde resim yapmayı öğrenen iki arkadaş sergi açmaya hazırlanıyor
        ABONE OL

        AYFER KOÇAL - Rize'de yaklaşık 2 yıldır kaldıkları huzurevinde resim yapmayı öğrenen 80 yaşındaki Necdet Kopuz ve 64 yaşındaki Rıfat İnce, sergi açmanın hayaliyle resim çizmeye devam ediyor.

        İşçi emeklisi Necdet Kopuz, 8 yıl önce eşinin vefatının ardından bir süre yalnız yaşadı.

        Yaklaşık 6 yıldır lösemi tedavisi gören Kopuz, çocuklarının karşı çıkmasına rağmen merkeze bağlı Pazarköy'deki Rize Müyesser Kart Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşmeye karar verdi.

        Üç çocuk babası Kopuz, 2 yıldır kaldığı huzurevinde resim kursu açılınca, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

        Kopuz, merkez eğitmeni Mahiye Kömürcü'nün yanı sıra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce görevlendirilen usta öğreticilerden resim yapmayı öğrendi.

        Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Kopuz'un teşvikiyle huzurevi sakinlerinden 64 yaşındaki Rıfat İnce de resim çizmeye başladı.

        Kopuz ve İnce, vakitlerinin büyük bölümünü resim yaptıkları hobi atölyesinde geçiriyor.

        Necdet Kopuz ve Rıfat İnce, huzurevi yönetimince yıl sonunda organize edilecek sergiye hazırlanıyor.

        - "Kafamda tasarlıyorum ve çizmeye başlıyorum"

        Necdet Kopuz, AA muhabirine, ilkokuldan itibaren resim yapmayı çok sevdiğini ancak o günün şartları dolayısıyla bu konuda eğitim alamadığını söyledi.

        Resim tutkusunun huzurevinde yeniden canlandığını belirten Kopuz, eğitmenler sayesinde eserlerinin ortaya çıkmaya başladığını ifade etti.

        Manzara resimleri çizdiğini dile getiren Kopuz, resim yaparken kendini iyi hissettiğini, eser ortaya çıkarmanın hoşuna gittiğini anlattı.

        Uzun yıllar çay fabrikalarında çalıştığını, resimle ilgilenemediğini ifade eden Kopuz, "Resim yaparken rahatlık hissediyorum, kafamı dağıtıyorum. Odamda düşünüyorum, kafamda tasarlıyorum ve çizmeye başlıyorum." dedi.

        Kopuz, gençlere mesleklerinin yanı sıra sanatla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Huzurevinde zamanının büyük bölümünü resim yaparak geçiren Rıfat İnce ise ilkokuldan sonra ilk kez eline kalemi resim çizmek için aldığını söyledi.

        Kentte esnaflık yapan ve evlenmeyen İnce, şöyle devam etti:

        "Hiçbir hobim yoktu. Burada resim yapıldığı söylendi. Biraz dikkatle baktım, 'Ben bu yaştan sonra kalemle, fırçayla bu işi başaramam' dedim. Aradan 10 gün geçti Necdet amca 'Gel sen de başla' dedi. Resme başlama sebebim Necdet amcadır. Resim yapmak benim stres topum gibi bununla vakit geçiriyorum. Resim hocamın gelme saatini bekleyemiyorum."

        Resim çizerken ferahladığını dile getiren İnce, "Bir şey oluşturduğumda çok mutlu oluyorum. Genelde manzara ağırlıklı çalışıyorum. Kafamda hayal ettiklerimi tabloya yansıtıyorum." diye konuştu.

        - "Tutkuları ayakta alkışlanacak kadar güzel"

        Eğitmen Mahiye Kömürcü de Necdet Kopuz ve Rıfat İnce'nin istekli ve öğrenmeye çok açık olduklarını ifade etti.

        Kömürcü, "Tutkuları ayakta alkışlanacak kadar güzel. Teknik olarak çizimlerinde yardım ediyorum, yönlendirme yapıyorum. Genelde doğa, manzara resimleri yapmayı seviyorlar. Büyük ihtimalle sene sonunda güzel bir resim sergimiz olacak, ürünlerimizi sergileyeceğiz." dedi.

        Merkezin Müdür Vekili Yasin Gündoğdu ise huzurevi sakinleri için personeliyle birçok hizmeti yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Onlar için bir hobi atölyesi, resim atölyesi oluşturduk. Günün belli saatinde Halk Eğitimi Merkezinden gelen hocalarımızla çeşitli sanatsal aktiviteler yaparak kendilerini dinlendiriyorlar, boş vakitlerini olabildiğince eğlenceli hale getiriyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Bölüm finali gündem oldu
        Bölüm finali gündem oldu
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!

        Benzer Haberler

        Rize'de anaokulu öğrencileri ramazan kolisi hazırladı
        Rize'de anaokulu öğrencileri ramazan kolisi hazırladı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Girdikleri villada, garajdaki otomobilin parçalarını çalıp, evi ateşe verdi...
        Girdikleri villada, garajdaki otomobilin parçalarını çalıp, evi ateşe verdi...
        Rize'deki heyelanda tahliye edilen ev sayısı 16'ya çıktı
        Rize'deki heyelanda tahliye edilen ev sayısı 16'ya çıktı
        Rize'de heyelan nedeniyle 4 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
        Rize'de heyelan nedeniyle 4 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
        Rize'de heyelan; 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi
        Rize'de heyelan; 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi