Huzurevinde resim yapmayı öğrenen iki arkadaş sergi açmaya hazırlanıyor

AYFER KOÇAL - Rize'de yaklaşık 2 yıldır kaldıkları huzurevinde resim yapmayı öğrenen 80 yaşındaki Necdet Kopuz ve 64 yaşındaki Rıfat İnce, sergi açmanın hayaliyle resim çizmeye devam ediyor.

İşçi emeklisi Necdet Kopuz, 8 yıl önce eşinin vefatının ardından bir süre yalnız yaşadı.

Yaklaşık 6 yıldır lösemi tedavisi gören Kopuz, çocuklarının karşı çıkmasına rağmen merkeze bağlı Pazarköy'deki Rize Müyesser Kart Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşmeye karar verdi.

Üç çocuk babası Kopuz, 2 yıldır kaldığı huzurevinde resim kursu açılınca, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Kopuz, merkez eğitmeni Mahiye Kömürcü'nün yanı sıra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce görevlendirilen usta öğreticilerden resim yapmayı öğrendi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Kopuz'un teşvikiyle huzurevi sakinlerinden 64 yaşındaki Rıfat İnce de resim çizmeye başladı.

Kopuz ve İnce, vakitlerinin büyük bölümünü resim yaptıkları hobi atölyesinde geçiriyor.

Necdet Kopuz ve Rıfat İnce, huzurevi yönetimince yıl sonunda organize edilecek sergiye hazırlanıyor.

- "Kafamda tasarlıyorum ve çizmeye başlıyorum"

Necdet Kopuz, AA muhabirine, ilkokuldan itibaren resim yapmayı çok sevdiğini ancak o günün şartları dolayısıyla bu konuda eğitim alamadığını söyledi.

Resim tutkusunun huzurevinde yeniden canlandığını belirten Kopuz, eğitmenler sayesinde eserlerinin ortaya çıkmaya başladığını ifade etti.

Manzara resimleri çizdiğini dile getiren Kopuz, resim yaparken kendini iyi hissettiğini, eser ortaya çıkarmanın hoşuna gittiğini anlattı.

Uzun yıllar çay fabrikalarında çalıştığını, resimle ilgilenemediğini ifade eden Kopuz, "Resim yaparken rahatlık hissediyorum, kafamı dağıtıyorum. Odamda düşünüyorum, kafamda tasarlıyorum ve çizmeye başlıyorum." dedi.

Kopuz, gençlere mesleklerinin yanı sıra sanatla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Huzurevinde zamanının büyük bölümünü resim yaparak geçiren Rıfat İnce ise ilkokuldan sonra ilk kez eline kalemi resim çizmek için aldığını söyledi.

Kentte esnaflık yapan ve evlenmeyen İnce, şöyle devam etti:

"Hiçbir hobim yoktu. Burada resim yapıldığı söylendi. Biraz dikkatle baktım, 'Ben bu yaştan sonra kalemle, fırçayla bu işi başaramam' dedim. Aradan 10 gün geçti Necdet amca 'Gel sen de başla' dedi. Resme başlama sebebim Necdet amcadır. Resim yapmak benim stres topum gibi bununla vakit geçiriyorum. Resim hocamın gelme saatini bekleyemiyorum."

Resim çizerken ferahladığını dile getiren İnce, "Bir şey oluşturduğumda çok mutlu oluyorum. Genelde manzara ağırlıklı çalışıyorum. Kafamda hayal ettiklerimi tabloya yansıtıyorum." diye konuştu.

- "Tutkuları ayakta alkışlanacak kadar güzel"

Eğitmen Mahiye Kömürcü de Necdet Kopuz ve Rıfat İnce'nin istekli ve öğrenmeye çok açık olduklarını ifade etti.

Kömürcü, "Tutkuları ayakta alkışlanacak kadar güzel. Teknik olarak çizimlerinde yardım ediyorum, yönlendirme yapıyorum. Genelde doğa, manzara resimleri yapmayı seviyorlar. Büyük ihtimalle sene sonunda güzel bir resim sergimiz olacak, ürünlerimizi sergileyeceğiz." dedi.

Merkezin Müdür Vekili Yasin Gündoğdu ise huzurevi sakinleri için personeliyle birçok hizmeti yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Onlar için bir hobi atölyesi, resim atölyesi oluşturduk. Günün belli saatinde Halk Eğitimi Merkezinden gelen hocalarımızla çeşitli sanatsal aktiviteler yaparak kendilerini dinlendiriyorlar, boş vakitlerini olabildiğince eğlenceli hale getiriyorlar."