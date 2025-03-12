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        Rize'de otomobilinde sesli ikaz sistemi bulunduran sürücüye 138 bin 172 lira ceza

        Rize'de, otomobilinde polis megafonu ve sesli ikaz sistemi bulunduran sürücüye 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 18:39 Güncelleme: 12.03.2025 - 18:39
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        Rize'de otomobilinde sesli ikaz sistemi bulunduran sürücüye 138 bin 172 lira ceza
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        Rize'de, otomobilinde polis megafonu ve sesli ikaz sistemi bulunduran sürücüye 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kale Mahallesi Ekrem Orhon Caddesi üzerindeki trafik kontrolleri sırasında A.K'nin kullandığı otomobilde polis megafonu ve sesli ikaz sistemi tespit edildi.

        Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 138 bin 172 lira ceza uygulanan A.K'nin sürücü belgesine de 1 ay süreyle el konuldu.

        Otomobil 30 gün trafikten men edilirken, cihazlar aracın üzerinden alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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