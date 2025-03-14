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        Rize'de 8 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        Rize'de hakkında 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:15 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:15
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        Rize'de 8 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
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        Rize'de hakkında 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 8 yıldır aranan R.K'nin (47) Ardeşen ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

        Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçlarından 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, ilçeye bağlı Manganez köyündeki evinde yakaladı.

        R.K, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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