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        Trabzon ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:25 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:25
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        Trabzon ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
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        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Trabzon'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk tören 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edildi.

        Tören, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Yayan ile şehit aileleri ve gazi dernekleri yöneticilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gaziler ve şehit aileleri ile sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

        Trabzon Şehitliği'nde düzenlenen törende ise Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında da günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

        Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tiyatro oyunu sahnelediği program, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        - Ordu

        Ordu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

        Altınordu ilçesinde Garnizon Şehitliği'ndeki programda, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve derneklerin çelenkleri şehitlik anıtına sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programda, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bayram Akşahin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Vali Muammer Erol'un şeref defterini imzaladığı törende, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        - Giresun

        Giresun'da da Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Giresun Şehitliği'ndeki törende, şehitlik anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Giresun Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen ikinci törende ise öğrenciler "Çanakkale" konulu tiyatro oyunu sahneledi.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        - Rize

        Rize'de de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önündeki törende, Vali İhsan Selim Baydaş, Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Albay Hüseyin Cahit Öksüz, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'deki tören ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda yapıldı.

        Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesince organize edilen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Aydın Baruş, şehitlerin mirasına sahip çıkıldığının gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

        Baruş, "Bu mirası yüreğimizin en derin köşesinde yaşatacağız ki Anadolu toprakları tekrar düşman çizmesi altında çiğnenmesin. Atalarımızın bizlere bırakmış olduğu Çanakkale ruhu, Cumhuriyet nesillerinin yüreğinde yaşamaya devam ediyor." dedi.

        Programa, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Öğrenciler, "Malazgirt'ten Bugüne Şühedanın İzinde" adlı oratoryo sundu.

        Vali Baruş ve protokol üyeleri, daha sonra Emirler Mezarlığı'ndaki şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        - Bayburt

        Bayburt'ta da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Genç Osman Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Saygı atışının ardından Bayburt Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Törende, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılarak Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'ndaki programda ise öğrenciler oratoryo sahneledi, koro çeşitli türküleri seslendirdi.

        Program sonunda şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erhan Kılıçarslan ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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