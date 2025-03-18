Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Rize'de DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencileriyle bir araya geldi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Rize'de DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencileriyle buluştu.

Gezeravcı, Rize Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından desteklenen DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencileriyle mesleki tecrübelerini paylaştı.

Öğrencilerin en büyük kaynağının öz güven olduğunu belirten Gezeravcı, "Sınavda bir soruyu kaçırırsanız size karşılığı çok büyük olmaz ama öz güveninizi kaybederseniz bunun telafisi yok. Bu öz güven kendiliğinden oluşmuyor, bu öz güven devletinizin size verdiği güven sayesinde oluşuyor." dedi.

"Bizim devletimiz her ortamda bu ülkenin evlatlarının, başka ülkelerin çocuklarından hiçbir eksiği olamayacağını ısrarla vurguluyor." ifadesini kullanan Gezeravcı, "Bu görev de buna yönelik icra edilmiş bir görev. Bu süreci minör küçültülmüş bazda sadece uzaya gitmek olarak görmeyin. Biz bu görevin icrasıyla dünyada bu işi yapabilen 22'nci ülke olduk." diye konuştu.

Gezeravcı, insanoğlunun 70 yıldır uzayda faaliyet gösterdiğini, Türkiye'nin de insanını uzaya gönderebilmiş ve bilimsel deneyler yapabilmiş dünyanın 22'nci ülkesi olduğunu vurguladı.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Gezeravcı, daha sonra öğrencilerle iftar yaptı.

Etkinliğe, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, davetliler ve öğrenciler katıldı.