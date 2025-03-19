Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Rize'de Yeşilay Kompleksi Projesi tanıtımında konuştu:

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimleri kapsamında 10 milyonun üzerinde öğrenci ile 3 milyonun üzerinde veliye ulaştıklarını söyledi.

Dinç, merkeze bağlı Camidağı köyü Derecivarı mevkisinde kurulacak Rize Yeşilay Kompleksi Projesi'ne ilişkin Çay Çarşısı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, bağımlılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Hiçbir insanın bağımlı olmasını istemediklerini ifade eden Dinç, "Hiçbir çocuğumuzu bağımlılığın eline vermeyelim, kaybetmeyelim, her çocuğumuzu, gencimizi muhafaza edelim diye çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Yeşilayın çalışmalarını katılımcılarla paylaşan Dinç, "Bağımlılıkla ilgili en önemli çalışmalar, önleme çalışmalarıdır. Çocuklarımızın, gençlerimizin ihtiyaç duydukları bilgileri, becerileri kazandırmakla alakalı yaygın eğitim programlarımız var. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimleri kapsamında 10 milyonun üzerinde öğrenci ile 3 milyonun üzerinde veliye ulaşmış durumdayız." diye konuştu.

Dinç, 178 üniversitede Genç Yeşilay ile gece gündüz çalıştıklarını anlatarak, "Bağımlılığı normalleştirmeyeceğiz. Bunun için çalışmalar yapıyorlar. Çünkü bağımlılık endüstrisi en çok çocuklara, gençlere çalışıyor. Bağımlılığı normalleştirmeye, hayat tarzı haline getirmeye çalışıyorlar. Halbuki bağımlılık hiçbir şekilde hayat tarzı olamaz, bağımlılık hiçbir şekilde bir ülkenin normu, kültürü haline gelemez." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımlılıkla mücadelede temel bir motivasyonları olduğunu dile getiren Dinç, "Bir vatan toprağı ne kadar kıymetliyse, her bir gencimiz de o kadar kıymetlidir." dedi.

Türkiye'de 105 noktada Yeşilay Danışmanlık Merkezi bulunduğunu belirten Dinç, YEDAM'larda klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla ücretsiz ve gizlilik esaslı psikoterapi hizmeti yürüttüklerinin altını çizdi.

Dinç, Rize Yeşilay Kompleksi Projesi'ni hayata geçireceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"YEDAM'ın faaliyetlerini çok daha rahat ve ulaşılabilir bir şekilde yürüteceğimiz bir mekanımız olacak. YEDAM, Rize'de erişim anlamında zor bir yerdeydi. Bu iş şüphesiz danışanlarımızın motivasyonunu ve devamlılığını etkiliyordu. Dolayısıyla Yeşilay Kompleksimiz sayesinde bağımlılığa bulaşmış kardeşlerimizin hizmetlerimize ulaşması ile alakalı en kritik engellerden birini kaldırmış olacağız."