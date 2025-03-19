Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Rize'de öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Öğrenci Buluşmaları" kapsamında Rize'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Gezeravcı, Güneysu ilçesindeki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, öğrencilere Türkiye'nin uzay misyonu hakkında bilgi aktardı.

Astronotluk görevini icra eden kişi olarak sembolik bir isim olduğunu belirten Gezeravcı, görevin asıl sahiplerinin gençler olduğuna işaret etti.

Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesine dikkati çekerek, "Bu görev dünyanın en zorlu coğrafyalarından bir tanesinde yüzyıllardır güçlü bir şekilde ayakta kalmayı başarabilmiş ancak her daim badirelerle sınanmış bir devletin evlatlarının ihtiyaç duyduğu özgüveni ayakta tutmasına vesile olacak, ilham almalarını sağlayacak bir görev olarak icra edildi." dedi.

Milli Uzay Programı kapsamında 10 yıllık uzay planının ilan edildiğini dile getiren Gezeravcı, Türkiye'nin, insanını uzaya gönderebilen ve uzayda bilimsel çalışmalar yapabilen dünyanın 22'nci ülkesi olduğunu vurguladı.

Öğrencilere tavsiyeler bulunan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda, sizi dünyanın başka ülkelerinde bulunduğunuzda her daim omuzlarınızı kabartacak, başarılarla geleceğe taşıyacak nice ilham hikayeleri var. Dünyada taarruz İHA'larını üretip pazarlayabilen sadece dört tane ülke var, bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Dünyada elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarının ana iletişim dayanağı olan baz istasyonlarını üretebilen beş ülke var, bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Dünyada elektrikli arabasını, helikopterini ve uçağını üreten altı tane ülke var, bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Dünyada jet uçaklarının motorunu ve jet uçaklarının kanadındaki hava füzelerini üretebilen yedi tane ülke var, bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Aslında doğru bakmayı bilirsek, objektif değerlendirirsek bize ilham sağlayacak bu topraklardan nice başarı hikayeleri çıktı. Onun için hiçbir zaman bünyenizdeki potansiyelin küçümsenmesine müsaade etmeyin. Potansiyelinizi kimsenin tartmasına ve alaşağı etmesine müsaade etmeyin. Özgüveninize hiçbir zaman dokundurmayın. İçinizdeki potansiyeli sizden daha iyi tartacak kimse yok. Her daim potansiyelinize güvenin."