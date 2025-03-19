Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Rize'de öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Öğrenci Buluşmaları" kapsamında Rize'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 20:33 Güncelleme: 19.03.2025 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Rize'de öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı
        ABONE OL

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Öğrenci Buluşmaları" kapsamında Rize'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

        Gezeravcı, Güneysu ilçesindeki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, öğrencilere Türkiye'nin uzay misyonu hakkında bilgi aktardı.

        Astronotluk görevini icra eden kişi olarak sembolik bir isim olduğunu belirten Gezeravcı, görevin asıl sahiplerinin gençler olduğuna işaret etti.

        Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesine dikkati çekerek, "Bu görev dünyanın en zorlu coğrafyalarından bir tanesinde yüzyıllardır güçlü bir şekilde ayakta kalmayı başarabilmiş ancak her daim badirelerle sınanmış bir devletin evlatlarının ihtiyaç duyduğu özgüveni ayakta tutmasına vesile olacak, ilham almalarını sağlayacak bir görev olarak icra edildi." dedi.

        Milli Uzay Programı kapsamında 10 yıllık uzay planının ilan edildiğini dile getiren Gezeravcı, Türkiye'nin, insanını uzaya gönderebilen ve uzayda bilimsel çalışmalar yapabilen dünyanın 22'nci ülkesi olduğunu vurguladı.

        Öğrencilere tavsiyeler bulunan Gezeravcı, şunları kaydetti:

        "Bu topraklarda, sizi dünyanın başka ülkelerinde bulunduğunuzda her daim omuzlarınızı kabartacak, başarılarla geleceğe taşıyacak nice ilham hikayeleri var. Dünyada taarruz İHA'larını üretip pazarlayabilen sadece dört tane ülke var, bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Dünyada elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarının ana iletişim dayanağı olan baz istasyonlarını üretebilen beş ülke var, bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Dünyada elektrikli arabasını, helikopterini ve uçağını üreten altı tane ülke var, bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Dünyada jet uçaklarının motorunu ve jet uçaklarının kanadındaki hava füzelerini üretebilen yedi tane ülke var, bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Aslında doğru bakmayı bilirsek, objektif değerlendirirsek bize ilham sağlayacak bu topraklardan nice başarı hikayeleri çıktı. Onun için hiçbir zaman bünyenizdeki potansiyelin küçümsenmesine müsaade etmeyin. Potansiyelinizi kimsenin tartmasına ve alaşağı etmesine müsaade etmeyin. Özgüveninize hiçbir zaman dokundurmayın. İçinizdeki potansiyeli sizden daha iyi tartacak kimse yok. Her daim potansiyelinize güvenin."

        Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek yıllarda dünyanın kaderine tesir edecek etkin bir ülke olacağının altını çizen Gezeravcı, gençlerin bu noktada kendini geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

        Gezeravcı, geleceğin güvencesinin gençler olduğunu dile getirerek, "Devlet büyüklerimizin her alanda ısrarla vurguladığı gibi, bizim geleceğe yönelik projelerimizde en büyük güvencemiz toprak altındaki doğal zenginliklerimiz değil, toprağın üstündeki asıl değerlerimiz sizlersiniz." diye konuştu.

        Gezeravcı'nın öğrencilerin sorularını da yanıtladığı programa, Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Alper Gezeravcı, emekli öğretmen babası Ali Gezeravcı'nın ilk görev yeri olan merkeze bağlı Küçükçayır köyündeki ilkokulda öğrencilerle bir araya geldi.

        TOBB Fen Lisesi öğrencileriyle buluşan Gezeravcı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde "Rize Buluşması", Güneysu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde ise "İftarda Konuşalım" adlı programda uzay yolculuğu deneyimini katılımcılarla paylaştı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Özel: İstanbul'a sahip çıkacağız Saraçhane'de olacağız
        Özel: İstanbul'a sahip çıkacağız Saraçhane'de olacağız
        19 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        19 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Trump: Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
        Trump: Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de iftar programında konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de iftar programında konuştu:
        Rize'de uyuşturucu operasyonu kamerada
        Rize'de uyuşturucu operasyonu kamerada
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Biz inanıyoruz ki hiçbir gencimiz bağımlı olmay...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Biz inanıyoruz ki hiçbir gencimiz bağımlı olmay...
        Dolgu zemini tamamlanan Rize Şehir Hastanesinin temel atma hazırlıkları sür...
        Dolgu zemini tamamlanan Rize Şehir Hastanesinin temel atma hazırlıkları sür...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Rize'de Yeşilay Kompleksi Projesi tanıtımında k...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Rize'de Yeşilay Kompleksi Projesi tanıtımında k...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yazıcı ve Yerebakan, Rize'de iftar progr...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yazıcı ve Yerebakan, Rize'de iftar progr...