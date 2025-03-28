Rize'de çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı

Sağlık Bakanlığı ekipleri, Rize'de farklı illerden gelen çapraz denetim personeliyle kafe ve restoranlarda sigara denetimi yaptı.

Çapraz denetim personeli, kafe ve restoranlarda tütün mamulü kullanımına ilişkin yasaya uyulup uyulmadığına dair kontrol gerçekleştirdi.

İşletmedeki yasal uyarı levhası ve kapalı alanda tütün mamulü kullanımının kontrol edildiği denetimlerde, yasaya uymayanlara ceza verildi.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, gazetecilere, çapraz denetimin amacının tanıdık yüzlerin bilinirliğini azaltmak ve etkili bir denetim yapmak, pasif içiciliğin önüne geçmek olduğunu söyledi.

Çapraz denetim ekiplerinin 67 işletmeyi denetlediğini belirten Demiral, 6 işletmeye cezai işlem uygulandığını, 20 işletmenin daha denetleneceğini ifade etti.

Demiral, hiçbir işletmenin ceza almasını istemediklerini vurgulayarak, "Bizler bugün işletmeleri uygun hale getirmezsek, içerdeki dumandan dolayı hem sigara içenlerin hem de sigara içmeksizin dumana maruz kalanların sağlıkları üzerinde olumsuz etkilerini yıllar içinde sari bir şekilde görüyoruz." dedi.