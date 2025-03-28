Rize'de çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı
Sağlık Bakanlığı ekipleri, Rize'de farklı illerden gelen çapraz denetim personeliyle kafe ve restoranlarda sigara denetimi yaptı.
Sağlık Bakanlığı ekipleri, Rize'de farklı illerden gelen çapraz denetim personeliyle kafe ve restoranlarda sigara denetimi yaptı.
Çapraz denetim personeli, kafe ve restoranlarda tütün mamulü kullanımına ilişkin yasaya uyulup uyulmadığına dair kontrol gerçekleştirdi.
İşletmedeki yasal uyarı levhası ve kapalı alanda tütün mamulü kullanımının kontrol edildiği denetimlerde, yasaya uymayanlara ceza verildi.
İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, gazetecilere, çapraz denetimin amacının tanıdık yüzlerin bilinirliğini azaltmak ve etkili bir denetim yapmak, pasif içiciliğin önüne geçmek olduğunu söyledi.
Çapraz denetim ekiplerinin 67 işletmeyi denetlediğini belirten Demiral, 6 işletmeye cezai işlem uygulandığını, 20 işletmenin daha denetleneceğini ifade etti.
Demiral, hiçbir işletmenin ceza almasını istemediklerini vurgulayarak, "Bizler bugün işletmeleri uygun hale getirmezsek, içerdeki dumandan dolayı hem sigara içenlerin hem de sigara içmeksizin dumana maruz kalanların sağlıkları üzerinde olumsuz etkilerini yıllar içinde sari bir şekilde görüyoruz." dedi.
Denetimlerin süreceğinin altını çizen Demiral, şöyle devam etti:
"Bakanlığımızın gayretleri bunlar. Sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplum oluşturmak için ulaşılması gereken hedefler aslında. Dolayısıyla denetimleri de işletmelerimizin bu minvalde değerlendirmesi gerekiyor. Kurallara uyan işletme sahiplerimize teşekkür ediyoruz. Diğer işletmelerimizin de uygun koşulları sağlaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."
Öte yandan il genelinde geçen yıl 16 bin 281 denetim yapan tütün denetim ekiplerince işletmelere 960 bin 772 lira ceza uyguladığı bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.