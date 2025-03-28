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        Rize'de asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Rize'de, iki aylık asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:42
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        Rize'de asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Rize'de, iki aylık asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali İhsan Selim Baydaş, Valilikte düzenlenen toplantıda, Rize'de 2025'in ocak ve şubat döneminde terörle mücadele kapsamında 4 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

        Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili verileri paylaşan Baydaş, "Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 97,8, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı ise yüzde 94,4. Aydınlatma oranlarında biz Türkiye'de en iyi illerden biriyiz. Özellikle aydınlatma ve suç sayısının oransal olarak azalışında Türkiye birincisiyiz." dedi

        Baydaş, yılın ilk iki ayında 28 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini, 43 kişi hakkında işlem yapıldığını vurguladı.

        Uyuşturucu ile mücadelede 178 olay ve operasyonda 35 kişinin tutuklandığını aktaran Baydaş, 16 kişi hakkında da adli kontrol uygulandığını ifade etti.

        Baydaş, "İlimiz özelinde geçici koruma kararı ile koruma altına alınan toplam yabancı sayısı 2025 ocak-şubat döneminde 2 bin 168 kişidir. Gerçekleştirilen bir operasyonda 936 kimlik denetimi yapıldı, burada bir düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araca da el konuldu." diye konuştu.

        Rize'de bayram tedbirleri kapsamında 1956 polis, jandarma ve sahil güvenlik personelinin görev yapacağını dile getiren Baydaş, 352 personelin trafik denetim ve tedbirlerinde görevli olacağını kaydetti.

        Vali Baydaş, bayramın birinci günü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek geleneksel bayramlaşma programına vatandaşları davet etti.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Astsubay Emre Yılmaz katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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