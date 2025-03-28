Rize'de asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı

Rize'de, iki aylık asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali İhsan Selim Baydaş, Valilikte düzenlenen toplantıda, Rize'de 2025'in ocak ve şubat döneminde terörle mücadele kapsamında 4 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili verileri paylaşan Baydaş, "Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 97,8, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı ise yüzde 94,4. Aydınlatma oranlarında biz Türkiye'de en iyi illerden biriyiz. Özellikle aydınlatma ve suç sayısının oransal olarak azalışında Türkiye birincisiyiz." dedi

Baydaş, yılın ilk iki ayında 28 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini, 43 kişi hakkında işlem yapıldığını vurguladı.

Uyuşturucu ile mücadelede 178 olay ve operasyonda 35 kişinin tutuklandığını aktaran Baydaş, 16 kişi hakkında da adli kontrol uygulandığını ifade etti.

Baydaş, "İlimiz özelinde geçici koruma kararı ile koruma altına alınan toplam yabancı sayısı 2025 ocak-şubat döneminde 2 bin 168 kişidir. Gerçekleştirilen bir operasyonda 936 kimlik denetimi yapıldı, burada bir düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araca da el konuldu." diye konuştu.