Rize'de Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması
Rize'de Milli İrade Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.
Rize'de Milli İrade Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.
Platform üyesi Ahmet Hamdi Akarsu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyelerde örgütlü biçimde yolsuzluk ve terör suçları işlendiğine dair iddialar üzerine kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti.
Bazı siyasi çevrelerin hukuki zeminde cevap vermek yerine ülkeyi bir kaos ve şiddet girdabına sürükleyen kampanya başlattıklarına şahit olduklarını dile getiren Akarsu, şunları kaydetti:
"Bu çevrelerin, yerli ve milli markalarımızı boykot ederek ekonomik saldırılar düzenlemekten, güvenlik güçlerimize saldırmaya kadar varan eylemlerle kendi siyasi çıkarları uğruna ülkemizi ateşe atmaktan çekinmediklerini açıkça görüyoruz. 1,5 yıldır Gazze'de gözlerimizin önünde gerçekleşen soykırıma tepki göstermek amacıyla siyonist örgüt İsrail destekçisi şirketleri boykot edenlere destek olmak bir tarafa eleştirenlerin şimdi milli şirketlerimizi boykot etmeleri manidardır. Karşımızda savunma hakkına ve yargı bağımsızlığına saygı duymak yerine, vandalizmi tercih eden, kutsal mabetlerimize zarar vermekten bile geri durmayan, Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume annesine dil uzatacak kadar alçalan azgın bir güruh vardır."
Akarsu, hukuktan, demokrasiden, adaletten ve hakikatten yana dik duruşlarından asla ödün vermediklerini ve vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bu topraklarda milletimizin birliğini ve dirliğini hedef alan her türlü saldırıya, tuzağa ve oyuna karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Hukuk ve adalet içinde kalarak bütün oyunları bozacağız. Asla geri adım atmayacağız." diye konuştu.
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