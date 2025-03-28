Rize'de Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

Rize'de Milli İrade Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Platform üyesi Ahmet Hamdi Akarsu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyelerde örgütlü biçimde yolsuzluk ve terör suçları işlendiğine dair iddialar üzerine kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Bazı siyasi çevrelerin hukuki zeminde cevap vermek yerine ülkeyi bir kaos ve şiddet girdabına sürükleyen kampanya başlattıklarına şahit olduklarını dile getiren Akarsu, şunları kaydetti:

"Bu çevrelerin, yerli ve milli markalarımızı boykot ederek ekonomik saldırılar düzenlemekten, güvenlik güçlerimize saldırmaya kadar varan eylemlerle kendi siyasi çıkarları uğruna ülkemizi ateşe atmaktan çekinmediklerini açıkça görüyoruz. 1,5 yıldır Gazze'de gözlerimizin önünde gerçekleşen soykırıma tepki göstermek amacıyla siyonist örgüt İsrail destekçisi şirketleri boykot edenlere destek olmak bir tarafa eleştirenlerin şimdi milli şirketlerimizi boykot etmeleri manidardır. Karşımızda savunma hakkına ve yargı bağımsızlığına saygı duymak yerine, vandalizmi tercih eden, kutsal mabetlerimize zarar vermekten bile geri durmayan, Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume annesine dil uzatacak kadar alçalan azgın bir güruh vardır."