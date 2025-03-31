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        Rize'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Rize'de, apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 18:00 Güncelleme: 31.03.2025 - 18:07
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        Rize'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Rize'de, apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Piriçelebi Mahallesi Niyazibey Sokak'ta bulunan Koç Apartmanı'nın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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