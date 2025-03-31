Rize'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Rize'de, apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Rize'de, apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Piriçelebi Mahallesi Niyazibey Sokak'ta bulunan Koç Apartmanı'nın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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