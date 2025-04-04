Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Sivasspor'u ağırlayacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 10:44 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Sivasspor'u ağırlayacak
        ABONE OL

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Çaykur Rizespor, 10 galibiyet, 3 beraberlik, 14 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 33 puanla ligde 13'üncü sırada bulunuyor, Sivasspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor.

        Yeşil-mavili ekip, sezonun ilk yarısındaki maçta Sivasspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.

        Karadeniz takımında, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou ve kart cezası bulunan Samet Akaydin ile Olawoyin maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
        MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu

        Benzer Haberler

        Dereye düşen domuz, güçlükle karaya çıktı; o anlar kamerada
        Dereye düşen domuz, güçlükle karaya çıktı; o anlar kamerada
        Çaykur Rizespor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının biletleri satışa çıktı
        Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının biletleri satışa çıktı
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Ghezzal'ın adalesinde zorlanma tespit edildi
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Ghezzal'ın adalesinde zorlanma tespit edildi
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Rize'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Rize'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü