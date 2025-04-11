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        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Kahraman, Rize'de konuştu:

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, "Gelişiyoruz, güçleniyoruz. Bu önlenmek isteniyor ve bunu önlemek için de hep kalkınma dönemlerinde önümüze bazı barikatlar örülüyor. Ona imkan tanımamalıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:10 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:35
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        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Kahraman, Rize'de konuştu:
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        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, "Gelişiyoruz, güçleniyoruz. Bu önlenmek isteniyor ve bunu önlemek için de hep kalkınma dönemlerinde önümüze bazı barikatlar örülüyor. Ona imkan tanımamalıyız." dedi.

        Valilik ve Rize Belediyesince sahil alanında organize edilen 2. Rize Kitap Fuarı'nın açılışına katılan Kahraman, büyük bir medeniyetin varisleri olduklarını söyledi.

        Maziyi ve sahip olunan gücü bilmenin önemine değinen Kahraman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın farkı bu. Tam manasıyla kim olduğunu, kimliğini ve temelini biliyor kendine güveniyor. Kendimize güveneceğiz." ifadesini kullandı.

        Kahraman, bir gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soruyu hatırlatarak, "Adaylığı döneminde ona bir soru yöneltti İngilizce olarak, 'büyük bir devletten bir misafiriniz geldi, onunla hangi lisanla konuşacaksınız?' Hemen anında cevap verdi, 'Türkçe konuşacağım'. Kendine güveneceksin. Kendimize güveneceğiz 'biz varız' diyeceğiz. Kendi tarihimizi okuyacağız." diye konuştu.

        "Çok güzel gelişmeler var, iyi bir noktadayız" ifadesini kullanan Kahraman, şöyle devam etti:

        "Denizin dibinde varız. 12 kilometre aşağıya iniyoruz, denizde varız. Piri Reis denizaltımız var. Denizin üstünde varız. Çıkarma gemimiz var, uçak gemimiz var. Kaan'ımız var havada. Gelişiyoruz, güçleniyoruz. Bu önlenmek isteniyor ve bunu önlemek için de hep kalkınma dönemlerinde önümüze bazı barikatlar örülüyor. Ona imkan tanımamalıyız."

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ise kitapla buluşan şehirlerin medeniyetle filizlendiğini belirtti.

        Koçoğlu, sayfalar arasında kurulan bağların insanları sadece bilgi ile değil, ortak bir hissiyatla bir araya getirdiğini ifade ederek, "Rize bu anlamda kültürel hafızasına yeni bir pencere açıyor. Çünkü kitap fuarları esasında birer şahsiyet inşa medeniyetleridir, mekanlarıdır. Gençlerimizin ruhunu besleyen zihnini açan dünyaya bakışını genişleten bu tür buluşmalar yarınlara olan güçlü yürüyüşümüzü perçinliyor." diye konuştu.

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da kitabın medeniyet olduğunu dile getirerek, "Biz kitap medeniyetinin insanlarıyız. Hayatımızı tanzim eden bir kitabımız var. Biz hayatımızı kitabımıza göre tanzim etmeye çalışıyoruz." dedi.

        Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise kitapların yalnızca kağıda dökülmüş sözcükler değil, aynı zamanda insanın en derin arayışlarına rehberlik eden, zamanın ve mekanın sınırlarını aşan kılavuzlar olduğunu kaydetti.

        118 yazar ve 122 yayınevinin katılımıyla açılışı yapılan fuar, 10 gün süreyle açık kalacak.

        Fuar açılışına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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