Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, TÜBİTAK projelerini değerlendirdi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, TÜBİTAK Öğrenci Araştırmaları Projeleri kapsamında kabul edilen proje sayısına göre Türkiye'de 11. sırada yer aldıklarını bildirdi.

Yılmaz, rektörlük binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Eğitim, Tıp ve Su Ürünleri fakültelerinin projelerde Türkiye'de elde ettikleri birincilik derecelerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilerin bilimsel merakını projelerle somutlaştırıp TÜBİTAK'a sunduğunu ifade eden Yılmaz, "Değerlendirme sonucunda yüzde 56'lık kabul oranıyla Türkiye'nin öncü kuruluşlarından biri olduk. Bu geleceğe yönelik çok büyük bir yatırım." dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, bilimsel düşünme, bilimsel merak üretebilmek, ülkenin bilim insanları tarafından kalkınabilmesi için oldukça önemli bir atılım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sadece bilimsel proje değil, toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk projeleri anlamında da büyük bir atılım içerisinde olduklarının altını çizen Yılmaz, "Attığımız stratejik adımların karşılığını aldığımızı görmek bizleri de motive ediyor. Burada öğrencilerimizin heyecanını gördük." diye konuştu.

Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin artık projeleri ile anılacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sadece öğrencilerimiz için değil, öğretim üyelerimizin de gösterdiği büyük başarılar var. Örneğin 2023 yılında birçok akademik faaliyette rekor kırdık demiştik ama 2024, 2023'ten çok daha iyi oldu. 2025 yılının ilk çeyrek verilerine baktığımızda grafiğimiz çok hızlı bir şekilde yükselmesini sürdürüyor. Eğer aynı kararlılıkla devam edersek 5, 10 yıl içerisinde şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki üniversitemiz Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi arasında olacaktır."

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 74, Tıp Fakültesi 44, Su Ürünleri Fakültesi ise 12 projeyle Türkiye genelindeki tüm fakülteler arasında kendi alanlarında birinci sırada yer aldı.

2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı çerçevesinde ise Tıp Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden toplamda 7 proje desteklenmeye hak kazandı.