Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Maçın hazırlıklarını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlayan Çaykur Rizespor, otobüsle Trabzon'a gitti.
Mavi-yeşilli ekipte, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou maçta forma giyemeyecek.
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.
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